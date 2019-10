Presidente da federação de futebol da Bulgária demite-se

© Harold Cunningham/Reuters (arquivo)

O presidente da União Búlgara de Futebol, Borislav Mihaylov, demitiu-se do cargo, avança a agência Reuters.

Esta terça-feira, o primeiro-ministro búlgaro tinha exortado o líder do organismo que tutela o futebol do país a demitir-se, no seguimento dos insultos e cânticos racistas entoados por adeptos búlgaros contra jogadores ingleses, no jogo da fase de qualificação para o Euro2020, disputado na noite desta segunda-feira.

O primeiro-ministro, Boyko Borissov, pediu a Mihaylov, antigo guarda-redes, que abandonasse o cargo depois do árbitro da partida ter precisado de interromper temporariamente a partida, seguindo o protocolo de três passos definido pela UEFA em casos de comportamentos nocivos por parte do público.

Além dos insultos contra alguns futebolistas ingleses, foram também visíveis nas imagens da transmissão televisiva que os adeptos da seleção anfitriã presentes no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, efetuaram saudações nazis.