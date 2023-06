Presidente da FIFA homenageia Berlusconi, "visionário" do futebol

O presidente da FIFA, Gianni Infantino © Frederic J. Brown/AFP

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse esta segunda-feira que Sílvio Berlusconi, que morreu aos 86 anos, foi um "visionário" no futebol, por planear muito antes dos outros o fazerem.

"Muitos o consideravam um visionário, e tinham razão. Em matéria de futebol, planeou muito, antes dos outros o fazerem", sublinhou o responsável máximo da FIFA, acrescentando que gostaria de se lembrar de Berlusconi como alguém que transformou sonhos em realidade.

Sílvio Berlusconi presidiu o AC Milan durante 31 anos, período durante o qual a equipa de futebol conquistou cinco dos seus sete títulos europeus, um dos quais em 1990, com os 'rossoneri' a baterem o Benfica por 1-0 numa final em Viena.

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu hoje num hospital em Milão, noticiou a agência italiana ANSA.

Berlusconi estava internado no Hospital San Raffaele desde sexta-feira, supostamente para fazer exames.

O líder do partido Forza Italia, magnata da comunicação social e antigo presidente do AC Milan tinha estado 45 dias no mesmo hospital até há três semanas, devido a uma pneumonia e uma leucemia.

Na sexta-feira, os médicos disseram que Berlusconi tinha sido hospitalizado para "controlos programados" e que o seu estado não era crítico nem alarmante, segundo a agência espanhola EFE.

Apelidado de "o imortal" pela longevidade na política, Berlusconi governou a Itália durante nove anos, em três ocasiões entre 1994 e 2011.