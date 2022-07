Presidente do Barcelona foi questionado sobre Ronaldo

Cristiano Ronaldo © EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 06 Julho, 2022 • 14:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante a apresentação do reforço Franck Kessie, o presidente do Barcelona, foi questionado sobre a possível contratação de Cristiano Ronaldo. "Tive um jantar com Jorge Mendes na segunda-feira e falámos do mercado, na generalidade."

Joan Laporta com a insistência no nome de Ronaldo, "é sempre interessante saber como estão alguns nomes do mercado".

Cristiano Ronaldo continua com o futuro incerto no futebol inglês. O internacional português não tem treinado com a equipa do Manchester United nestes primeiros dias de trabalho.

O capitão da seleção portuguesa já foi associado ao Chelsea, Roma, Sporting e até, ao Barcelona.