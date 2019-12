Presidente do Boavista constituído arguido após operação da PJ

© Fábio Poço/Global Imagens

O presidente do Boavista, Vítor Murta, foi esta quarta-feira constituído arguido após as operações de busca realizadas esta quarta-feira pela Polícia Judiciária no norte do país.

Numa conferência de imprensa levada a cabo esta tarde, o presidente do clube quis "tranquilizar os boavisteiros" para garantir que esta "é uma questão paralela ao Boavista".

"Quanto ao resto está em segredo de justiça", explicou.

A TSF sabe que o líder dos boavisteiros é um dos sete arguidos constituídos na sequência da operação que a PJ levou a cabo e que originou a realização de 13 buscas, incluindo em duas sociedades anónimas desportivas, dois escritórios de advogados e dois cofres bancários do Norte.

A Procuradoria-Geral da República confirmou à TSF que um dos alvos das buscas foram instalações da Sociedade Anónima Desportiva do (SAD) do Boavista.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) refere que foram levadas a cabo 10 buscas domiciliárias e três não domiciliárias nos concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Aveiro, sem especificar os alvos concretos.