Presidente do Marítimo quer final da Taça de Portugal na Madeira

O presidente do Marítimo garante que já desafiou a Federação Portuguesa de Futebol a realizar a final da Taça de Portugal deste ano na Madeira. Numa conversa no Facebook do clube do Funchal, Carlos Pereira diz que a final seria "um momento histórico", garantindo ainda que a final seria disputada em campo neutro.

"Fica o desafio à Federação, pela primeira vez na história: Taça de Portugal em campo neutro na região autónoma da Madeira, nesta fortaleza", disse, indicando o estádio do Marítimo como uma possibilidade para o jogo entre Benfica e Futebol Clube do Porto.

"Seria também um momento histórico para a Federação. Estou a lutar por esse objetivo e, com o presidente da Associação de Futebol da Madeira, vamos ver se isso acontece", acrescentou Carlos Pereira.

Neste vídeo nas redes socais do clube, Carlos Pereira garante ainda que o clube quer continuar a jogar na Madeira os jogos que faltam do campeonato. Nós vamos jogar na Madeira. "Eu não consigo aceitar de outra forma, nós gastámos muito na infraestrutura e tem tantas ou melhores condições, é o último estádio que foi construído e com todas as condições que manda o protocolo da Direção-Geral da Saúde (DGS)", garante o responsável.