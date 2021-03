Presidente do Moreirense reinfetado com coronavírus quatro meses depois

Vítor Magalhães, presidente do Moreirense FC © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 06 Março, 2021 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Moreirense voltou a ter um teste positivo para o coronavírus, quatro meses depois da primeira infeção, confirmou fonte do clube da I Liga de futebol.

Vítor Magalhães, de 69 anos, conheceu o resultado numa bateria de despistagem realizada no domingo e entrou em isolamento profilático, na véspera do empate caseiro dos 'cónegos' com o Belenenses SAD (2-2), na partida de conclusão da 21.ª jornada.

O dirigente, que está assintomático, já esteve infetado no início de novembro de 2020, quando um surto de Covid-19 originou 30 casos no Moreirense, conduzindo à suspensão dos treinos durante semana e meia e ao adiamento do jogo com o Paços de Ferreira.

Nesse lote constava o médio Gonçalo Franco, que também voltou a ter um teste positivo para o coronavírus a 3 de fevereiro e regressou aos treinos 12 dias depois.

O Moreirense, oitavo colocado, com 26 pontos, desloca-se ao Marítimo, 17.º e penúltimo, com 18, no domingo, às 17h30, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, num encontro da 21.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.570.291 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.486 pessoas dos 808.405 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.