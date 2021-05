Presidente do Paços de Ferreira confirma saída de Pepa no final da temporada

© Lusa

O presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, anunciou este domingo a saída do treinador Pepa no final da temporada, numa declaração feita após o empate (1-1) com o Marítimo, para a 32.ª jornada da I Liga de futebol.

Paulo Meneses surgiu na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel ao lado de Pepa e pôs fim às dúvidas sobre a continuidade do técnico à frente do Paços de Ferreira.

"É aqui [sala de imprensa] que se formaliza a união das equipas técnicas. Para não alimentar o que possa ser tabu, acertámos há alguns dias um 'timing' para que as coisas fossem comunicadas. Foi apresentada uma proposta de renovação ao Pepa, conversámos várias vezes, mas o Pepa entendeu que a ligação devia terminar no final da época, com a mesmíssima elevação com que chegámos à conclusão de que os caminhos se vão separar", disse Paulo Meneses.

O dirigente pacense recordou os primeiros tempos de Pepa no clube, com a sua chegada em 02 de setembro de 2019, mantendo o tom elogioso.

"Na altura não tinha a certeza que hoje tenho de que esta é das melhores equipas técnicas que passou por aqui, técnica e humana. Agradeço publicamente tudo o que foi feito. O tempo provou que foi a decisão mais acertada que podíamos ter tido. Um obrigado e um reconhecimento sincero ao Pepa e restante equipa técnica. Tenho a certeza de que levarão o Paços para sempre nas vossas vidas", concluiu.

No final da sua declaração, sem direito a perguntas, Paulo Meneses abraçou Pepa, que diria depois, de forma sentida, que "o Paços é um clube especial".

"A decisão foi muito difícil e a palavra é de gratidão. Quero agradecer ao presidente e à sua equipa, pois deu-nos todas as condições", acrescentou o técnico.

O fim da ligação de Pepa ao 'europeu' Paços de Ferreira, nesta altura quinto classificado, foi anunciado após o empate a uma bola diante do Marítimo, no jogo de abertura da 32.ª jornada.