Morita próximo do Sporting, confirma presidente do Santa Clara. Atleta não recusou jogar

O presidente do Santa Clara, Ricardo Pacheco, garante que o clube açoriano tem em mãos uma proposta do Sporting "muito superior" aos 2,5 milhões de euros apresentados pelo leões no início da negociação. Sobre a ausência no jogo com o Futebol Clube do Porto, Ricardo Pacheco garante que Morita não foi titular devido a um problema físico, e não porque se tenha recusado a jogar.

"Creio que está bem encaminhado (o negócio com o Sporting) mas a decisão está do lado da SAD (...) veremos se o negócio se confirma", explica Ricardo Pacheco à TSF. "Um órgão de comunicação nacional [Record] escreveu que o presidente do clube estaria de acordo com a alienação dos direitos económicos e desportivos do jogador Morita por 2,5 milhões de euros. Isto não é verdade. Foi o presidente e a direção do clube que, fazendo finca-pé para que não se repitam negociações como no passado, negociações menos felizes, tentou fazer melhor, conseguindo uma proposta significativamente superior", adianta o dirigente.

Em relação ao negócio, Ricardo Pacheco esclarece que foi "nomeado pelo Conselho de Administração da SAD, porque uma coisa é a SAD e outra coisa é o clube, mas a SAD entendeu que o clube devia ser a pessoa nomeada para fazer as negociações em relação a uma eventual transferência do atleta Morita".

Ricardo Pacheco garante que Hidemasa Morita não se recusou a jogar frente ao FC Porto na segunda-feira: "O Morita é um profissional exemplar, um jogador de seleção. Um atleta fantástico. Simplesmente jogou pela sua seleção na semana passada, acusou algumas dores no pé e, por precaução e por opção técnica, não jogou. Não foi por se recusar a jogar, nem um profissional de uma categoria destas poderia ter semelhante comportamento. Não corresponde à verdade."

"Morita quis jogar no clube que melhor prepara os jogadores. É só ver que ainda no passado fim de semana a defensiva do Futebol Clube do Porto tinha dois jogadores que passaram pelo Santa Clara [Fábio Cardoso e Zaidu]", lembra o dirigente açoriano.

O presidente do Santa Clara garante ainda que, com a proposta atual do Sporting, o clube açoriano poderá receber uma verba de uma futura transferência do jogador japonês.