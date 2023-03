Primeira convocatória de Roberto Martínez agendada para 17 de março

Roberto Martínez © Pedro Rocha/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 06 Março, 2023 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Roberto Martínez vai anunciar, no próximo dia 17 de março, a lista de convocados de Portugal para os jogos frente ao Liechtenstein e Luxemburgo, a contar para a qualificação do Campeonato da Europa 2024. Esta é a primeira convocatória do espanhol Roberto Martínez como selecionador nacional.

O anúncio no dia 17 vai ser feito às 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal vai enfrentar, no início da fase de qualificação do Grupo J para o Euro 2024, o Liechtenstein, no dia 23 de março, no Estádio de Alvalade, e, depois, a seleção nacional desloca-se até ao Luxemburgo, para jogar no dia 26 de março.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez, de 49 anos, foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira edição da Liga nas Nações.

Martínez passou os últimos seis anos na seleção da Bélgica, tendo sido semifinalista e terceiro classificado no Mundial2018, que decorreu na Rússia.

Antes, o técnico espanhol fez toda a carreia no futebol inglês, em que comandou Everton, Wigan e Swansea City.