Primeira derrota dos dragões. Wolverhampton vence FC Porto com golo bem português

O FC Porto perdeu esta terça-feira no Algarve frente ao Wolverhampton, de Inglaterra, por 1-0 no segundo jogo de pré-temporada com os olhos do público.

O único golo da partida, curiosamente, foi bem português. Aos 19 minutos de jogo, Matheus Nunes cruzou rasteiro da direita para o segundo poste, onde apareceu Pedro Neto a encostar para fundo das redes portistas.

Ao longo da partida, os dragões pareceram sempre mais dominadores, mas sempre sem conseguir marcar. Do lado dos Wolves, os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes e Pedro Neto foram titulares, enquanto Fábio Silva e Toti Gomes entraram no decorrer da partida.