Primeira mão joga-se a 11 de abril na Luz. Eis as datas e horários do Benfica na Liga dos Campeões

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 17 Março, 2023 • 14:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É oficial: já há datas e horários para os jogos do Benfica com o Inter Milão, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões. O encontro da primeira mão realiza-se a 11 de abril, no Estádio da Luz. Oito dias depois, a 19 de abril, a segunda mão vai jogar-se no Estádio Giuseppe Meazza. Ambos os encontros estão agendados para as 20h00.

O Benfica vai defrontar os italianos do Inter Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio esta sexta-feira realizado em Nyon, na Suíça.

Os 'encarnados', bicampeões europeus em 1960/61 e 1961/62, nunca ultrapassaram os quartos de final na era 'Champions' (desde 1992/93), fase em que 'tombaram' por cinco vezes, em 1994/95 (AC Milan), 2005/06 (FC Barcelona), 2011/12 (Chelsea), 2015/16 (Bayern Munique) e 2021/22 (Liverpool).

No caso de conseguir eliminar o Inter, o Benfica defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre os igualmente italianos de AC Milan e Nápoles, com primeira mão fora, em 09 ou 10 de maio, e segunda em Lisboa, em 16 ou 17 de maio.

A final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões está marcada para 10 de junho, na Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.