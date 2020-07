Primeira vitória de Ayrton Senna marca a história da Fórmula 1 em Portugal

Ayrton Senna venceu pela primeira vez em Portugal. © DR

A primeira vitória da carreira do brasileiro Ayrton Senna marcou a história dos 16 Grandes Prémios de Portugal de Fórmula 1, que se realizaram entre 1958 e 1996.

O 'Grande Circo' vai regressar a solo português, 24 anos depois, estreando o autódromo do Algarve, em Portimão, em 25 de outubro, na sequência da recalendarização da temporada de 2020 devido à pandemia de Covid-19.

Foi em 1985, ano em que a prova se realizou no Estoril, em abril, que aquele que viria a ser tricampeão mundial e um dos nomes marcantes da história do automobilismo se estreou a vencer, aproveitando as condições atmosféricas adversas que se fizeram sentir nesse dia.

Senna, então com 25 anos e ao volante de um Lotus, na segunda temporada na Fórmula 1, conquistou a primeira das suas 41 vitórias no autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril.

Mas a prova lusa já tinha começado muito antes, em 1958, no circuito citadino da Boavista, no Porto.

Em 14 de agosto desse ano, o britânico Stirling Moss (Vanwall) foi o primeiro vencedor da estreia lusa na Fórmula 1. Um ano depois, Moss repetiu o triunfo, mas agora no circuito de Monsanto, em Lisboa.

A prova regressaria à Boavista em 1960, com a vitória a sorrir ao australiano Jack Brabham (Cooper-Climax).

Mas já desde 1950 que se realizavam corridas na Boavista (de 1950 a 1953) e em Monsanto (1954 e 1957), que atraíam grandes nomes do automobilismo mundial, como os argentinos José Froilán Gonzalez ou Juan Manuel Fangio, apesar de não integrarem o novo campeonato de Fórmula 1, criado no início da década.

A partir de 1960, a Fórmula 1 deixou de passar por Portugal, mas ainda houve corridas em 1964, 1965 e 1966, em Cascais.

O 'Grande Circo' regressa em 1984, já no Autódromo do Estoril, onde se manteve até ao dia 22 de setembro de 1996.

O canadiano Jacques Villeneuve (Williams) foi o último vencedor da prova, deixando o seu companheiro de equipa, o britânico Damon Hill, na segunda posição. O alemão Michael Schumacher, em Benetton, completou o pódio, mas viria a perder o título nesse ano para Hill.

O francês Alain Prost e o britânico Nigel Mansel são os pilotos com mais triunfos na prova portuguesa, três, seguidos do também britânico Stirling Moss, com dois.

Jack Brabham, Ayrton Senna, o austríaco Gerhard Berger, o italiano Riccardo Patrese, Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve e o britânico David Colthard foram os restantes vencedores em Portugal.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai ser o quarto 'palco' português para a Fórmula 1, na 11.ª prova do Mundial de 2020.