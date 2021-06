Primeiras atletas olímpicas começam a chegar ao Japão para os Jogos Olímpicos

"Queremos tomar todas as precauções para garantir a nossa segurança" © AFP

Por Lusa 01 Junho, 2021 • 06:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As jogadoras de softball australianas chegaram esta terça-feira ao Japão, tornando-se na primeira equipa olímpica a pisar solo japonês para Tóquio2020, cuja realização gera ainda controvérsia e dúvidas devido à pandemia da Covid-19.

O avião, que transportava as 21 jogadoras e dez elementos da delegação, aterrou no aeroporto de Narita, perto de Tóquio, pouco antes das 07h30 (23h30 em Lisboa), de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

As sorridentes atletas australianas acenaram para a imprensa quando chegaram ao terminal do aeroporto, antes de realizarem testes de despistagem da Covid-19.

Se o teste for negativo, a equipa australiana vai fixar residência na cidade de Ota, a cerca de 100 quilómetros a noroeste de Tóquio, na prefeitura de Gunma.

Como todos os participantes nos Jogos Olímpicos, de 23 de julho a 8 de agosto, as jogadoras australianas vão estar sujeitas a um rigoroso protocolo sanitário, tendo já sido vacinadas e feito testes antes da partida. "Sabemos que vamos ter muitos testes anti-Covid, mas estamos preparadas para isso", disse uma das jogadoras australianas Jade Wall.

"Queremos tomar todas as precauções para garantir a nossa segurança e a dos outros à chegada e durante toda a estada", acrescentou.

Uma seleção final de 15 jogadoras deverá ser anunciada no início de julho, seguindo a equipa para a vila olímpica a 17 de julho. Em 21 de julho, dois dias antes da cerimónia de abertura de Tóquio2020, as australianas vão disputar o jogo de abertura contra o Japão.

Até lá, as jogadoras "só deixarão o hotel para ir e vir do campo de treino", disse o responsável pela equipa de softball australiana David Pryles.

A sete semanas dos Jogos Olímpicos, várias zonas do Japão, incluindo Tóquio, encontram-se ainda sob estado de emergência, numa medida para tentar conter uma quarta vaga da Covid-19.

O Governo japonês e os responsáveis da organização de Tóquio2020 reiteraram que os Jogos Olímpicos vão acontecer, de forma "segura e protegida".

No entanto, a população japonesa tem manifestado forte oposição à organização do evento, de acordo com várias sondagens, nas quais expressou a vontade de que os Jogos Olímpicos sejam cancelados ou novamente adiados, uma hipótese que os organizadores excluíram já.

A organização de Tóquio2020 já vetou a presença de espetadores estrangeiros e deverá tomar uma decisão quanto à assistência do público japonês até ao fim deste mês.

Desde o início da pandemia, o Japão contabilizou 13.006 mortos e 747.185 casos de Covid-19, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19