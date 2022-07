Primeiro clássico à terceira jornada, dérbi de Lisboa só na penúltima. Veja o calendário

© Liga Portugal

Por TSF 05 Julho, 2022 • 21:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O calendário da I Liga ditou que o primeiro clássico vai acontecer na 3.ª jornada, quando o Estádio do Dragão for palco do FC Porto-Sporting. Já na penúltima ronda, os leões vão defrontar o Benfica.

O FC Porto vai jogar todos os jogos grandes em casa na primeira volta. Além da partida da 3.ª jornada, na 8.ª ronda recebe o SC Braga e na 10.ª é visitado pelo Benfica. A questão inverte na segunda volta, onde jogará fora contra os três rivais.

O Sporting, pelo seu lado, joga todos fora na primeira volta. Vai a Braga na ronda inaugural, ao Dragão na 3.ª jornada, à Luz na 16.ª. Isto quer dizer que jogará em casa frente a SC Braga, FC Porto e Benfica na segunda volta.

O Benfica, além dos jogos contra FC Porto (10.ª jornada) e Sporting (16.ª jornada), vai a Braga na 14.ª ronda. Já o Braga recebe os leões na ronda inaugural, vai ao Dragão na 8.ª jornada e na 14.ª recebe as águias.

Conheça o calendário completo:

Jornada 1

Santa Clara-Casa Pia AC

SC Braga-Sporting CP

GD Chave-Vitória SC

Estoril Praia-FC Famalicão

Gil Vicente FC-FC P.Ferreira

Rio Ave FC-FC Vizela

SL Benfica-FC Arouca

Portimonense-Boavista FC

FC Porto-Marítimo M.

Jornada 2

FC Arouca-Gil Vicente FC

Boavista FC-Santa Clara

FC P.Ferreira-Portimonense

Casa Pia AC-SL Benfica

FC Famalicão-SC Braga

Marítimo M.-GD Chaves

Vitória SC-Estoril Praia

FC Vizela-FC Porto

Sporting CP-Rio Ave FC

Jornada 3

Santa Clara-FC Arouca

SL Benfica-FC P.Ferreira

SC Braga-Marítimo M.

GD Chaves-FC Vizela

Estoril Praia-Rio Ave FC

FC Porto-Sporting CP

Casa Pia AC-Boavista FC

Gil Vicente FC-FC Famalicão

Portimonense-Vitória SC

Jornada 4

FC Arouca-SC Braga

Marítimo M.-Portimonense

Boavista FC-SL Benfica

FC Famalicão-Santa Clara

Vitória SC-Casa Pia AC

Sporting CP-GD Chaves

FC P.Ferreira-Estoril Praia

FC Vizela-Gil Vicente FC

Rio Ave FC-FC Porto

Jornada 5

Santa Clara-Marítimo M.

SL Benfica-FC Vizela

Boavista FC-FC P.Ferreira

SC Braga-Vitória SC

GD Chaves-Rio Ave FC

Estoril Praia-Sporting CP

Gil Vicente FC-FC Porto

Casa Pia AC-FC Arouca

Portimonense-FC Famalicão

Jornada 6

FC Arouca-Boavista FC

FC Famalicão-SL Benfica

Rio Ave FC-SC Braga

Vitória SC-Santa Clara

FC P.Ferreira-Casa Pia AC

FC Porto-GD Chaves

FC Vizela-Estoril Praia

Marítimo M.-Gil Vicente FC

Sporting CP-Portimonense

Jornada 7

Santa Clara-FC P.Ferreira

FC Arouca-Vitória SC

SL Benfica-Marítimo M.

Boavista FC-Sporting CP

SC Braga-FC Vizela

Casa Pia AC-FC Famalicão

Estoril Praia-FC Porto

Gil Vicente FC-Rio Ave FC

Portimonense-GD Chaves

Jornada 8

GD Chaves-Estoril Praia

FC P.Ferreira-FC Arouca

Vitória SC-SL Benfica

FC Famalicão-Boavista FC

FC Porto-SC Braga

Rio Ave FC-Santa Clara

Marítimo M.-Casa Pia AC

Sporting CP-Gil Vicente FC

FC Vizela-Portimonense

Jornada 9

Santa Clara-Sporting CP

FC Arouca-FC Famalicão

SL Benfica-Rio Ave FC

Boavista FC-Marítimo M.

SC Braga-GD Chaves

Casa Pia AC-FC Vizela

Gil Vicente FC-Estoril Praia

Portimonense-FC Porto

FC P.Ferreira-Vitória SC

Jornada 10

GD Chaves-Gil Vicente FC

FC Famalicão-FC P.Ferreira

Marítimo M.-FC Arouca

FC Porto-SL Benfica

Vitória SC-Boavista FC

Estoril Praia-SC Braga

FC Vizela-Santa Clara

Sporting CP-Casa Pia AC

Rio Ave FC-Portimonense

Jornada 11

Santa Clara-FC Porto

FC Arouca-Sporting CP

SL Benfica-GD Chaves

Boavista FC-FC Vizela

Casa Pia AC-Rio Ave FC

Gil Vicente FC-SC Braga

Portimonense-Estoril Praia

Vitória SC-FC Famalicão

FC P.Ferreira-Marítimo M.

Jornada 12

SC Braga-Casa Pia AC

GD Chaves-Santa Clara

Gil Vicente FC-Portimonense

FC Vizela-FC Arouca

Estoril Praia-SL Benfica

Rio Ave FC-Boavista FC

Marítimo M.-FC Famalicão

FC Porto-FC P.Ferreira

Sporting CP-Vitória SC

Jornada 13

Santa Clara-Estoril Praia

FC Arouca-Rio Ave FC

SL Benfica-Gil Vicente FC

Boavista FC-FC Porto

FC Famalicão-Sporting CP

FC P.Ferreira-FC Vizela

Vitória SC-Marítimo M.

Portimonense-SC Braga

Casa Pia AC-GD Chaves

Jornada 14

GD Chaves-FC Famalicão

FC Porto-FC Arouca

SC Braga-SL Benfica

Estoril Praia-Boavista FC

Gil Vicente FC-Santa Clara

Portimonense-Casa Pia AC

Rio Ave FC-Marítimo M.

Sporting CP-FC P.Ferreira

FC Vizela- Vitória SC

Jornada 15

FC Arouca-Estoril Praia

SL Benfica-Portimonense

Boavista FC-Gil Vicente FC

Casa Pia AC-FC Porto

FC Famalicão-FC Vizela

Marítimo M.-Sporting CP

Vitória SC-Rio Ave FC

FC P.Ferreira-GD Chaves

Jornada 16

SL Benfica-Sporting CP

GD Chaves-FC Arouca

SC Braga-Boavista FC

Portimonense-Santa Clara

Estoril Praia-Casa Pia AC

FC Porto-FC Famalicão

FC Vizela-Marítimo M.

Rio Ave FC-FC P.Ferreira

Gil Vicente FC-Vitória SC

Jornada 17

Santa Clara-SL Benfica

FC Arouca-Portimonense

Boavista FC-GD Chaves

Casa Pia AC-Gil Vicente FC

FC Famalicão-Rio Ave FC

Sporting CP-FC Vizela

Vitória SC-FC Porto

FC P.Ferreira-SC Braga

Marítimo M.-Estoril Praia