Primeiro-ministro britânico condena "racismo ignóbil" no Bulgária-Inglaterra

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, condenou esta terça-feira os atos de "racismo ignóbil" ocorridos no jogo de segunda-feira entre Bulgária e Inglaterra, de apuramento para o Euro2020 de futebol, exigindo uma "ação forte e rápida da UEFA".

"O racismo ignóbil que vimos e ouvimos na noite de segunda-feira não tem lugar no futebol ou em qualquer outro lugar. Apoio completamente Gareth Southgate [selecionador inglês] e a equipa por estarem acima disso. Precisamos de ver uma ação forte e rápida da UEFA", escreveu Johnson na rede social Twitter.

The vile racism we saw and heard last night has no place in football or anywhere else. Fully support Gareth Southgate & the team for rising above it. Need to see strong swift action from UEFA. https://t.co/j0s1BQuQ6u