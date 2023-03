Primoz Roglic vence primeira etapa da Volta à Catalunha marcada por queda

Primoz Roglic © Roberto Bettini/EPA (arquivo)

O ciclista esloveno Primoz Roglic venceu esta segunda-feira a primeira etapa da Volta à Catalunha, assumindo a liderança da classificação geral, num dia marcado por uma queda a cinco quilómetros da meta em Sant Feliu de Guíxols.

Roglic, de 33 anos, somou a 70.ª vitória como profissional na estrada ao cumprir os 164,6 quilómetros em 3:48.17 horas, à frente do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), campeão do mundo de fundo, com o neerlandês Ide Schelling (BORA-hansgrohe) em terceiro.

O sprint final, numa 'rampa' posicionada já no interior do último quilómetro, foi influenciado por uma queda a pouco mais de cinco quilómetros do fim, que lançou vários ciclistas ao chão, incluindo o britânico Adam Yates (UAE Emirates), e 'cortou' o pelotão, ainda antes da 'proteção' de tempo dos três mil metros finais.

Na frente, a velocidade tomou conta e, sem a maior parte dos velocistas que poderiam tentar discutir a etapa, foi o superior posicionamento do esloveno a levar a melhor sobre Evenepoel.

Este duelo será constante na Volta a Itália, o objetivo principal dos dois ciclistas, assim como do português João Almeida (UAE Emirates), que não soube discutir a chegada, mas acabou em 22.º, com o mesmo tempo do vencedor.

'Rogla' lidera a Volta à Catalunha com quatro segundos sobre Evenepoel, devido às bonificações, e seis sobre Schelling, com o resto do grupo da frente, Almeida incluído, a 10 segundos.

Sant Feliu de Guíxols serviu também para deixar já muitos candidatos em maus lençóis, por terem perdido tempo após o corte provocado pela queda, do britânico Geraint Thomas (INEOS), mais de um minuto atrás, ao seu colega de equipa colombiano Egan Bernal, mas também o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post) ou o neerlandês Wout Poels (Bahrain-Victorious), entre outros.

O outro português em prova, Ivo Oliveira (UAE Emirates), cortou a meta em 141.º depois de trabalhar em prol dos líderes da equipa.

Na terça-feira, o pelotão atravessa desde logo uma das mais míticas subidas da corrida, com 165,4 quilómetros iniciados em Mataró a caminho do alto em Vallter, de categoria especial.