Príncipe William "doente" com insultos racistas a jogadores na final do Euro2020

Príncipe William

O príncipe William, neto da rainha Isabel II, da Grã-Bretanha, disse sentir-se "doente" com os insultos racistas que os jogadores ingleses têm recebido nas redes sociais após perderem a final do Euro2020 de futebol.

Através da conta na rede social Twitter, o duque de Cambridge, presidente da Federação inglesa de futebol (FA), qualificou como "totalmente inaceitáveis" os abusos dirigidos a alguns dos jogadores após a derrota no desempate por grandes penalidades.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night"s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W - The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

No domingo, a Itália conquistou o seu segundo título de campeã europeia de futebol, 53 anos depois, sucedendo a Portugal, ao bater a anfitriã Inglaterra por 3-2, nas grandes penalidades, após 1-1 nos 120 minutos, na final do Euro2020, em Londres.

"Sinto-me doente com os insultos racistas depois do jogo de domingo. É totalmente inaceitável que os jogadores tenham que suportar este comportamento detestável. Isto tem de acabar, agora, e todos os envolvidos devem prestar contas", escreveu.

No próprio dia, já a FA e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tinham criticado os insultos aos "heróis" ingleses, em particular Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, que falharam três grandes penalidades na derrota, após um empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento.

A polícia de Londres disse estar "a investigar" as publicações "insultuosas e racistas".

O futebol inglês tem sido flagelado há vários meses pelo racismo 'online' que visa os jogadores após a derrota ou desempenhos dececionantes nos respetivos clubes.

A final da Euro também foi marcada por incidentes com adeptos sem bilhetes que conseguiram entrar no estádio, quebrando barreiras de segurança e sobrecarregando os trabalhadores do recinto.

Uma cena de violência com adeptos a desferirem murros e pontapés a um homem asiático nos corredores do estádio foi filmada e publicada nas redes sociais, com um total de 45 detenções em torno da final.