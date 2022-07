"Progredimos e vencemos juntos." Mbemba não renova e despede-se do FC Porto

Chancel Mbemba marcou nove golos em 137 jogos pelo FC Porto © Miguel Pereira/Global Imagens

O defesa central congolês Chancel Mbemba confirmou esta sexta-feira a saída do FC Porto, após quatro temporadas na equipa de futebol portista e da conquista de dois títulos de campeão nacional.

"É com grande emoção que anuncio o fim do meu contrato com o FC Porto. Tomei esta decisão de não renovar o meu contrato e abraçar um novo desafio. Quero agradecer ao presidente [Pinto da Costa] e toda a sua estrutura, ao treinador Sergio Conceição e à sua equipa técnica, por terem acreditado em mim, à equipa médica pelo seu profissionalismo, e a todas as pessoas que trabalham no centro de treino Olival", lê-se na mensagem do defesa de 27 anos.

Mbemba, cujo contrato com o FC Porto terminou na quinta-feira, chegou aos 'dragões' em julho de 2018, proveniente do Newcastle, depois de ter alinhado nos belgas do Anderlecht, que o contrataram ao congolês MK Etanchéité.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mbemba (@chancel22)

"Obrigado a todos os meus companheiros, porque somos uma equipa e progredimos juntos. Progredimos juntos e vencemos juntos. Não poderia terminar sem agradecer aos incríveis adeptos do clube. Sem vocês nada seria possível e nem teria a mesma magia! Para sempre, serei Dragão! Obrigado por tudo, obrigado FC Porto, obrigado Portugal", concluiu Mbemba, na sua página oficial no Instagram.

Além dos dois títulos de campeão, Mbemba conquistou ainda duas Taças de Portugal, tendo, numa delas, em 2019/20, marcado os dois golos da vitória por 2-1 frente ao Benfica na final, e uma Supertaça Cândido Oliveira.