"Projetou Portugal na Europa." Marcelo agradece serviços de Fernando Santos ao país

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Paulo Spranger/ Global Imagens

Por Cátia Carmo 15 Dezembro, 2022 • 18:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa já agradeceu os serviços de Fernando Santos a Portugal. O Presidente da República soube da saída do selecionador pela comunicação social antes de ser oficializada e não se atreveu a avançar com um possível sucessor.

"Uma vez que me dão essa notícia, vou agradecer a Fernando Santos pelos muitos anos de serviço a Portugal. Conduzir os destinos da seleção portuguesa de futebol é uma das formas de servir o país. Projetou Portugal na Europa ao ponto de ganhar o Europeu e no mundo com magníficas classificações. Nesse sentido, muitas portuguesas e portugueses por todo o mundo, nas comunidades em que estamos, país a país, continente a continente, vibraram com Portugal, com a seleção e isso também tem uma quota parte do selecionador. Um abraço para ele neste momento de partida", afirmou Marcelo.

O treinador deixou de ocupar, esta quinta-feira, o cargo de selecionador nacional de futebol depois da eliminação de Portugal frente a Marrocos, no Mundial 2022, avançou a Federação Portuguesa de Futebol.