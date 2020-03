Provas desportivas suspensas em Itália até abril devido à Covid-19

Em Itália, quase todas as atividades foram já suspensas © Tino Romano/EPA

O Comité Olímpico Nacional de Itália (CONI) decretou a suspensão de todas as atividades desportivas no país até 3 de abril. Só falta o primeiro-ministro italiano confirmar a decisão.

Depois de uma reunião com as várias federações desportivas no país, o comité italiano pediu que as provas fossem suspensas em todas as modalidades até abril.

Em comunicado, o Comité Olímpico Nacional de Itália esclarece que a decisão não diz respeito às provas internacionais. Na quinta-feira, o Inter defronta o Getafe para a Liga Europa.

