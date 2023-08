PSG anuncia Gonçalo Ramos com passagem de testemunho de Pauleta: conheça os valores

© Reprodução psg.fr

O Paris Saint-Germain oficializou esta segunda-feira a contratação do avançado português Gonçalo Ramos ao Benfica por empréstimo, com uma opção de compra de 65 milhões de euros que não é obrigatória, mas pode ser exercida "pelo Paris Saint-Germain ou pela Benfica SAD durante a presente época desportiva". O negócio pode ainda incluir mais 15 milhões de euros associados a objetivos.

Os parisienses chamaram outro avançado português, que já fez história pelo clube de Paris, para "passar o testemunho" ou, no caso, a camisola: Pedro Pauleta.

"Joguei cinco anos pelo PSG e marquei 109 golos. Agora é a tua vez de fazer história no PSG. Bem-vindo ao nosso clube", diz o açoriano numa curta mensagem.

No vídeo, o clube mostra ainda os golos que Gonçalo Ramos marcou no último Mundial, frente à Suíça, embora sem inicialmente se referir ao avançado. Mais tarde, já depois de nova publicação em que se via a bandeira portuguesa, o clube publicou imagens do avançado com a nova camisola.

O algarvio junta-se assim aos portugueses Louis Mouquet, Serif Nhaga, Nuno Mendes, Danilo, Vitinha e Renato Sanches no clube de Paris.

Negócio pode chegar aos 80 milhões de euros

Num comunicado enviado esta tarde à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta tarde, o Benfica escreve que o jogador segue para a capital francesa por empréstimo até ao final da temporada e que o acordo inclui uma opção de compra "pelo montante de €65.000.000 (sessenta e cinco milhões de euros) acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência poderá atingir o montante de € 80.000.000 (oitenta milhões de euros)".

Esta opção de compra, comunicam as águias, "poderá ser exercida pelo Paris Saint-Germain ou pela Benfica SAD durante a presente época desportiva".

Os PSG tem direito a "reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".

A SAD do Benfica tem encargos com a intermediação em "10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade".

Gonçalo Ramos, de 22 anos, despontou há três temporadas na equipa encarnada, mas teve em 2022/23 a sua melhor época, ao assinar 27 golos, 19 dos quais na I Liga, num total de 47 jogos.

Natural de Olhão, o avançado estreou-se na equipa sénior do Benfica em 2019/20, assinando um bis na goleada ao Desportivo das Aves (4-0), depois de ter sido aposta de Nélson Veríssimo para os últimos cinco minutos do encontro da 33.ª jornada da I Liga, em 21 de julho de 2020.

Também a primeira internacionalização ficou marcada por um golo, mais uma vez num triunfo por 4-0 no particular frente à Nigéria, em 17 de novembro de 2022. No total, soma sete internacionalizações e quatro golos, incluindo o hat-trick frente à Suíça (6-1), no Mundial 2022.

O avançado algarvio junta-se ao bicampeão francês, que, esta época, sob o comando do espanhol Luis Enrique, deixou de contar com o astro argentino Lionel Messi, que rumou aos norte-americanos do Inter Miami.