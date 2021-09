PSG bate o City num duelo de gigantes em Paris. Messi estreou-se a marcar

© AFP

O PSG bateu o Manchester City (2-0) no jogo da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões. O resultado começou a ser construído na primeira parte quando, aos oito minutos, Gueye inaugurou o marcador.

O segundo golo do jogo terá um lugar reservado na História do futebol. Aos 74 minutos, Lionel Messi apontou o seu primeiro golo com a camisola do PSG, fixando o resultado final.

Os franceses lideram agora o Grupo A com quatro pontos, os mesmo do Club Brugges e mais um que o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva que foram titulares no encontro desta noite.