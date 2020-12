PSG e Basaksehir retomam jogo em Paris unidos contra o racismo

O jogo da Liga dos Campeões entre o PSG e o Istambul Basaksehir foi retomado esta quarta-feira. Jogadores uniram-se contra o racismo. Veja as imagens.

Por Guilherme de Sousa 09 Dez, 2020 • 18:21

O encontro da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que opôs o Paris Saint-Germain ao Istambul Basaksehir foi retomado esta quarta-feira no no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, depois de ontem ter sido interrompido devido a um alegado insulto racista do quarto árbitro contra um jogador da formação turca.

Ambas as equipas aproveitaram o aquecimento para vestirem camisolas onde estava escrito "Não ao Racismo", uma frase acompanhada dos emblemas de ambos os clubes e da UEFA. Ainda antes do apito inicial, os jogadores das duas equipas ajoelharam-se durante o hino da Champions, para vincar a luta contra o racismo.

O organismo que tutela o futebol europeu abriu uma investigação ao caso ocorrido na terça-feira, tendo nomeado uma nova equipa de arbitragem para o que restava do encontro.