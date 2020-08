PSG, o estreante: Gastou mais de mil milhões para aqui chegar e quase deixou escapar a oportunidade

© Yoan Valat/EPA

Os franceses até chegaram a estar com um pé fora das Liga dos Campeões: no jogos dos quartos-de-final frente aos italianos da Atalanta, o Paris Saint-Germain esteve a perder até ao minuto 90. No entanto, no período de descontos, o central brasileiro Marquinhos e o camaronês nascido na Alemanha Eric Choupo-Moting, deram a volta ao resultado.

Comandados pelo treinador alemão Tomas Tuchel, os parisienses fizeram uma fase de grupos quase imaculada. Venceram o grupo A com 16 pontos em 18 possíveis, cedendo apenas um empate cedendo apenas um empate: frente ao Real Madrid. Os parisienses chegaram a estar a perder por do 2-0 no Santiago Bernabéu, mas Pablo Sarabia aos 83 minutos e Kylian Mbappé aos evitaram a derrota.

O golo de Neymar em Dortmund frente ao Borussia não serviu para evitar a derrota contra a equipa do temível Erling Haaland, o norueguês bisou e fixou o resultado final em 2-1, mas veio a revelar-se decisivo para o apuramento do Paris Saint-Germain, quando na segunda-mão dos oitavos de final os franceses venceram no Parque dos Príncipes por 2-0.

A pandemia não parece ter confinado o futebol dos parisienses, e na meia-final contra o RB Leipzig foi a vez de Angel Di Maria, outra das estrelas da equipa, voltar a brilhar em pleno Estádio da Luz. O argentino esteve nos três golos sem resposta com que o PSG eliminou os alemães. Di Maria marcou um golo e fez duas assistências na partida em que os franceses asseguraram o acesso à final.

A Liga dos Campeões tem sido o grande objetivo desde que, em 2011, o magnata catari Nasser Al-Khelaifi assumiu a presidência do clube. A competição parece ter-se tornado quase numa obsessão para o Paris Saint-Germain que nos últimos nove anos já gastou mais de 1.250 milhões de euros e tem dominado o futebol gaulês.

Desde 2011, o PSG venceu sete campeonatos, seis Taças da Liga e cinco Taças de França. Este ano os parisienses fizeram mesmo um triplete e venceram todas as competições domésticas. À vitória no campeonato, juntou-se ainda o triunfo nas duas taças.

Fundado em 1970, no curriculum europeu do PSG figura apenas uma vitória na extinta Taça das Taças. Agora, em ano de cinquentenário os parisienses estão, finalmente, presentes na decisão do título mais cobiçado pelos clubes europeus.