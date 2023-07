PSG oficializa contratação de Manuel Ugarte

O PSG já divulgou que Manuel Ugarte (à direita) vai vestir a camisola número 4 © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O clube francês PSG assinou esta sexta-feira com o internacional uruguaio Manuel Ugarte um contrato válido até junho de 2028.

Manuel Ugarte deixou o Sporting a troco de 60 milhões de euros. O médio defensivo jogou duas temporadas em Alvalade, onde participou em 85 jogos, marcou um golo e fez três assistências.

Paris Saint-Germain are delighted to welcome Manuel Ugarte into the first team squad for the start of the 2023/24 season.



The Uruguay international, who will wear the number 4, has signed a five-year contract through to 30 June, 2028.#WelcomeUgarte https://t.co/H8YDlf2ujq - Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 7, 2023

O internacional pelo Uruguai vai ter a terceira experiência num país diferente. Chegou a Portugal, oriundo do Fénix do Uruguai, para jogar no Famalicão, tendo depois sido transferido para o Sporting.

O PSG já divulgou que Manuel Ugarte vai vestir a camisola número 4, que pertencia ao espanhol Sérgio Ramos.