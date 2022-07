PSG quer fechar contratação de Renato Sanches até quarta-feira

Renato Sanches © Gerardo Santos/Global Imagens

Renato Sanches está perto de assinar com o Paris Saint-Germain, que deverá chegar a Paris após a digressão do campeão francês no Japão.

O PSG quer fechar a contratação de Renato Sanches nos próximos dias, como avançao jornal francês L'Équipe. O objetivo passa por chegar a acordo com o internacional português de 24 anos até quarta-feira, para que o médio do Lille se junte à equipa treinada por Christophe Galtier.

A formação parisiense está de momento em digressão no Japão, onde fez o último jogo particular - venceu o Gamba Osaka por 6-2. No próximo domingo, os parisienses vão realizar o primeiro jogo oficial da temporada, frente ao Nantes, a contar para a Supertaça.

Renato Sanches custará 12 milhões de euros, depois de ter completado três temporadas ao serviço do Lille, onde conseguiu ser campeão e arrecadar uma Supertaça francesa.

Em Espanha, fala-se que Lionel Messi não estará longe de regressar a Barcelona. Pelo menos é essa a vontade do presidente do clube catalão, Joan Laporta.

Numa entrevista à ESPN, Laporta afirmou que Messi é provavelmente o melhor jogador da história do clube e que o capítulo do avançado em Barcelona ainda não acabou. O presidente dos catalães acrescentou que tem a obrigação de tentar o regresso do argentino, deixando a possibilidade totalmente em aberto.

Uma certeza em Camp Nou é a vinda do defesa central Jules Koundé. O Barcelona chegou a um entendimento com o Sevilha, segundo o jornal catalão Sport, num negócio que terá ficado fechado num valor na ordem dos 50 milhões de euros mais objetivos.

Ainda em Espanha, quem está de regresso, nove anos depois, é José Callejón, para jogar no Granada. Passou quase uma década desde que o internacional espanhol trocou o Real Madrid pelo Nápoles: o avançado de 35 anos jogou os últimos dois anos na Fiorentina e chega agora à La Liga a custo zero.

O Bayern de Munique garantiu a contratação do jovem Mathys Tel, dos franceses do Rennes. Com apenas 17 anos, Tel sobressaiu a época passada na liga francesa e vai assinar por 5 temporadas com os bávaros.

Para já, o Bayern paga 20 milhões de euros ao Rennes, mais oito milhões e meio por objetivos.