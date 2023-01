PSP afirma que dérbi entre Benfica e Sporting foi "pacífico"

© Pedro Rocha / Global Imagens

O jogo entre Benfica e Sporting, a contar para a 16.ª jornada da I Liga de futebol, foi marcado pela ausência de incidentes nas imediações do Estádio da Luz, de acordo com fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em declarações à Lusa, o comissário da PSP Artur Serafim afirmou que "correu tudo bem desde o início", acrescentando que não foi feita qualquer detenção ou apreendido qualquer material proibido.

"Foi um dérbi pacífico porque o policiamento foi muito bem montado. Ocupámos a área com bastante visibilidade, uma forte aposta nos pontos estratégicos, por isso é normal que tenha sido uma operação bem conseguida", resumiu.

Sobre os alegados desacatos no final do encontro no túnel de acesso aos balneários, Artur Serafim recusou fazer qualquer comentário.

"Não falo sobre isso, isso já é um tema do delegado da Liga", concluiu o comissário da PSP.

O dérbi entre Benfica e Sporting terminou empatado 2-2. Para os 'leões' marcaram Bah, na própria baliza, e Pedro Gonçalves, enquanto os golos das 'águias' chegaram dos pés de Gonçalo Ramos.

O Benfica lidera o campeonato com 41 pontos, mais quatro do que o Sporting de Braga e mais cinco do que o campeão FC Porto, enquanto o Sporting segue no quarto lugar, com 29, ao alcance do Casa Pia, quinto com 27, que, na segunda-feira, visita o Estoril Praia.