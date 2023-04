PSP apela a adeptos que usem autocarros para chegar ao estádio da Luz

As portas do Estádio da Luz abrem às 16:00 de sexta-feira e é previsto que haja constrangimentos no trânsito © Filipe Amorim / Global Imagens

A PSP pediu esta quinta-feira aos espetadores do Benfica-FC Porto, jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol marcado para sexta-feira, que usem autocarros para chegar ao Estádio da Luz, em alternativa ao fecho parcial do Metro.

Entre sexta-feira e segunda-feira, a linha azul do Metropolitano de Lisboa (Reboleira - Santa Apolónia), que inclui as estações mais próximas do Estádio da Luz, onde se realiza o jogo, está encerrada devido a trabalhos de modernização no sistema de sinalização.

"Irão haver alguns constrangimentos porque a linha azul não estará a funcionar", frisou o intendente Francisco Alves, durante a conferência de imprensa da Polícia de Segurança Pública (PSP) sobre a partida.

No entanto, lembrou que o Metropolitano de Lisboa preparou "um plano de contingência" com autocarros.

De acordo com o 'website' da transportadora, como alternativa, vão circular autocarros entre o Campo Grande (junto ao edifício da empresa NOS) e a Estrada da Luz (junto ao viaduto da Segunda Circular), das 15:00 às 23:00 do dia do 'clássico'.

Os passageiros destes autocarros "poderão utilizar os títulos válidos na rede Metro", indica a empresa.

"As pessoas deverão continuar a optar pelo transporte público", afirmou o intendente, que vê os autocarros como a solução mais prática para chegar ao local da partida.

Face à expectativa de mais de 60 mil espetadores, Francisco Alves antevê constrangimentos no trânsito em redor do estádio, pelo que pede aos adeptos que cheguem com antecedência.

As portas do Estádio da Luz abrem às 16:00, referiu a PSP.

Aos aguardados dois mil adeptos do FC Porto, a mesma entidade apelou que se concentrem até às 14:30 junto à rotunda Mário Soares, na Avenida dos Condes de Carnide, seguindo depois caminho até ao recinto do jogo, acompanhados pelos agentes policiais.

Questionado pelos jornalistas sobre possíveis festejos, visto que, em caso de vitória, o Benfica fica com 13 pontos de avanço sobre o FC Porto, o intendente respondeu que a PSP vai estar atenta aos adeptos mesmo depois do fim da partida.

"O policiamento só acabará quando todas as 60 mil pessoas tiverem abandonado o estádio e saído das imediações", disse Francisco Alves, reconhecendo que este jogo "não decidirá nada" sobre o vencedor do campeonato.

Em relação ao uso de pirotecnia, o responsável policial relembrou que é proibida e perigosa.

"Temos equipas uniformizadas e não uniformizadas que estão atentas ao fenómeno, que são os nossos 'spotters' também", frisou, apontando que a vigilância será feita dentro e fora do estádio.

O Benfica lidera a I Liga Portuguesa de futebol, com 71 pontos, mais 10 do que o FC Porto, segundo classificado.

A partida começa às 18:00 e realiza-se no Estádio da Luz, em Lisboa.