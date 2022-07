PSP deteve adepto no estádio do Vitória por resistência e coação às autoridades

Existiram confrontos nas bancadas durante a partida para a Liga Conferência Europa © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 22 Julho, 2022 • 08:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP deteve um adepto de futebol no jogo de quinta-feira entre o Vitória Sport Clube e o Puskás Akadémia FC, que decorreu Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, por agressão e resistência às autoridades.

Em comunicado, a PSP informa que este adepto, que foi detido na sequência do arremesso para o interior do recinto desportivo de um tubo de uma bandeira, estava proibido de frequentar recintos desportivos pela Autoridade para a Prevenção Contra a Violência no Desporto.

Segundo explica o Comando Distrital de Braga da PSP, na segunda parte do jogo da 1.ª mão da 2.ª ronda de qualificação de acesso à Europa Conference League, os agentes de serviço dirigiram-se ao local onde o adepto, responsável pelo arremesso do tubo de uma bandeira, se encontrava para o identificar.

O adepto, assim como outros adeptos, ofereceu resistência à PSP, "reagindo violentamente agredindo e coagindo os polícias. Tal viria a culminar numa intervenção policial com vista à reposição da ordem", acrescenta a nota.