PSP está a investigar atos racistas contra Marega

Atos de racismo em eventos desportivos podem ser punidos com multas entre 1.000 e 10.000 euros

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirma que foram registados comportamentos racistas, este domingo, durante o jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto e adianta que já irá a investigar os ataques verbais contra Marega.

"Constatámos alguns comportamentos durante o policiamento que iremos agora investigar", informou o intendente Nuno Carocha, da PSP, em declarações à TSF.

Nuno Carocha, da PSP, diz que ainda não foi possível identificar os adeptos que insultaram Marega 00:00 00:00

"Naquele momento não foi possível identificar [os responsáveis pelos insultos racistas], porque estávamos no decurso de um policiamento desportivo, a massa humana era muito grande e, portanto, não quisemos criar instabilidade. Contivemos o incidente na medida daquilo que foi possível, fizemos a recolha de informação e agora vamos possibilitar a todas as entidades a competente reação", disse o representante da PSP.

Nuno Carocha adiantou que a PSP já tem em sua posse "as imagens do sistema de videovigilância e as constatações dos agentes no local" que irão permitir "investigar e apurar" os responsáveis pelos insultos racistas.

O intendente da PSP afirma que os acontecimentos deste domingo vão ser investigados 00:00 00:00

A PSP sublinha que o comportamento dos adeptos suspeitos configura um crime previsto e punido no Código Penal com pena de prisão de seis meses a cinco anos.

Além da vertente criminal, a PSP acrescenta que tal comportamento de adeptos constitui contraordenação, pois "a prática de atos ou o incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos" pode ser punida com coima entre 1.000 e 10.000 euros.

O avançado Marega pediu para ser substituído, ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.