PSP não vai deixar que adeptos do Sporting se concentrem junto ao estádio

A polícia não vai autorizar os adeptos do Sporting a concentrarem-se junto ao Estádio de Alvalade na quarta-feira à noite, antes, durante e depois do último jogo do campeão nacional para o campeonato. O intendente Francisco Alves, do comando metropolitano de Lisboa da PSP, anunciou esta terça-feira que a polícia fará cumprir duas regras fundamentais.

"Devem respeitar duas regras simples e básicas: o princípio do dever cívico de recolhimento e não promover ajuntamentos desnecessários. Se respeitarem estas duas regras, teremos, garantidamente, mais um evento tranquilo e em segurança. Estarão em 360 graus, nesta rede de segurança que iremos montar, muito além do complexo desportivo, valências que encaminharão as pessoas para os seus destinos", explicou o intendente Francisco Alves.

Todas as ruas à volta do estádio serão interrompidas a partir das 15h de quarta-feira e a PSP admite cortar, mesmo que momentaneamente, a Avenida Padre Cruz e a Alameda das Linhas de Torres.

"Rua Alfredo Trindade, Rua Fernando da Fonseca, rotunda Visconde de Alvalade, também conhecida como rotunda do leão, Rua António Stromp, Rua Francisco Stromp, Rua Moniz Pereira, estrada de Telheiras sob o viaduto da Avenida Padre Cruz, Rua Cipriano Dourado, Rua Professor Armando Santos Ferreira, acessos ao terminal do Campo Grande e, se necessário, Avenida Padre Cruz e Alameda das Linhas de Torres. Este perímetro de segurança vai ser iniciado a partir das 15h, portanto aconselhamos todos os que não têm necessidade de se deslocar para as imediações do estádio - e ver a chegada das equipas não é um motivo válido - a não o fazerem", acrescentou o intendente do comando metropolitano de Lisboa da PSP.