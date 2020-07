PSP preparada para evitar ajuntamentos em caso de título do FC Porto

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A PSP garante estar preparada para uma eventual festa do título na cidade do Porto.

Nos festejos, os adeptos do FC Porto costumam concentrar-se nos Aliados e noutras ruas no coração da cidade invicta, mas o comissário da PSP do Porto, Marco Almeida revela à TSF que a polícia não tem planos para cortar qualquer avenida, ou praça, da cidade.



"Não está nada previsto. Se ocorreu alguma coisa, o dispositivo policial responderá em conformidade", disse o comissário.

Em declarações à TSF, Marco Almeida explica que a primeira abordagem policial "será pedagógica" e assegura que as autoridades "estão preparadas" para controlar vários ajuntamentos com mais de 20 pessoas.

A polícia não teme que haja um descontrolo nos festejos. Em tempos de pandemia, a PSP lembra que o civismo tem imperado na cidade do Porto. "Tal como aconteceu nas recentes festas de São João, as pessoas em particular e a comunidade em geral, tem dado sinais que procuram se comportar de acordo com as orientações da DGS", elogicou o comissário da PSP, Marco Almeida.

De qualquer forma, PSP pede às pessoas para ficarem em casa, mas se saírem à rua que cumpram as regras impostas pla Direção Geral da Saúde, como o uso de máscara e o distanciamento social.

O FC Porto recebe esta noite o Sporting, no Estádio do Dragão, às 21h30. Os dragões só precisam de pontuar para se sagrarem campeões nacionais.