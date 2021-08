Conheça o onze do Benfica para o jogo com o PSV

Jorge Jesus, treinador do Benfica © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O Benfica tenta esta terça-feira garantir a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, no reduto do PSV Eindhoven, num encontro da segunda mão do play-off, após ter superado os holandeses (2-1), em Lisboa.

Onze do PSV: Drommel; Mwene, André Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel, Gotze; Gakpo, Madueke e Zahavi.

Onze do Benfica: Odysseas; Veríssimo, Otamendi, Morato; Gilberto, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Taarabt e Yaremchuk.

Os golos de Rafa e Weigl na passada semana, no Estádio da Luz, pareciam encaminhar os encarnados para uma vitória confortável, mas o tento de Gakpo, na segunda parte e as inúmeras defesas do guardião Vlachodimos traduziram uma diferença tangencial no resultado.

Nos Países Baixos, o pontas de lança Seferovic, lesionado, e Darwin Nuñez não são opção para Jorge Jesus, assim como o lateral Diogo Gonçalves e o avançado Luca Waldschmidt, que deixou as águias para rumar aos alemães do Wolfsburgo. A grande novidade é a inclusão do experiente defesa belga Jan Vertonghen na convocatória.