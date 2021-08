PSV vence Midtjylland e é potencial adversario do Benfica no play-off da champions

© EPA

O PSV Eindhoven, potencial adversário do Benfica na Liga dos Campeões Europeus de futebol, venceu esta na receção aos dinamarqueses do Midtjylland 3-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, e deu um passo gigante rumo ao 'play-off'.

Num estádio repleto de adeptos, a equipa holandesa resolveu o jogo praticamente na primeira meia hora, com três golos, o primeiro aos 19 minutos, pelo avançado inglês de 19 anos Noni Madueke, o segundo aos 29, pelo experiente internacional alemão Mário Gotze, e o terceiro aos 32, pelo avançado Cody Gapko, de 22 anos.

O Midtjylland levou algum tempo a recuperar do choque e só na segunda parte, com as alterações introduzidas pelo treinador Bo Henriksen, com a entradas de Dion Cools (46 minutos), Gustav Isaksen (57), Mads Hansen e Victor Lind (69) é que a equipa reagiu e procurou chegar ao golo que a mantivesse viva na eliminatória, mas o PSV defendeu bem a vantagem.

Nos minutos finais ainda houve oportunidade para o internacional português Bruma ser chamado ao jogo, aos 90+2 minutos, para o lugar do marcador do primeiro golo, Noni Madueke.

A vantagem de três golos é confortável para o PSV Eindhoven geri-la na segunda mão, na Dinamarca, perfilando-se a equipa holandesa como potencial adversário do Benfica no 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, caso a equipa portuguesa consiga ultrapassar o Spartak de Moscovo, na terceira pré-eliminatória.

A primeira mão desta partida está marcada para quarta-feira, a partir das 18:00 (hora portuguesa), em Moscovo, e assume importância capital para o Benfica, quer do ponto de vista desportivo quer financeiro.

O jogo da segunda mão, no estádio da Luz, está marcado para o dia 10 de agosto, enquanto os jogos do 'play-off' realizam-se em 17 e 18 de agosto (primeira mão) e 24 e 25 de agosto (segunda mão).