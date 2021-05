Quaresma arranca empate no Farense-Vitória de Guimarães. Veja o resumo

Por Lusa 06 Maio, 2021 • 22:38 Partilhar este artigo Facebook

Um golo de Ricardo Quaresma, nos descontos, valeu esta quinta-feira ao Vitória de Guimarães uma igualdade a dois no reduto do Farense, em encontro da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os locais deram a volta ao tento inicial de Rochinha (dois minutos) com um bis de Pedro Henrique (12 e 27), mas, com menos um jogador em campo, por expulsão de Sulimani (51), os minhotos ainda conseguiram resgatar um ponto (90+1).

Com esta igualdade, o Vitória manteve-se no sexto lugar, com 42 pontos, enquanto o Farense, que somou o nono encontro consecutivo em casa sem vencer, continua em 17.º e penúltimo, com 28, a um do Boavista, 16.º, que só joga na sexta-feira.