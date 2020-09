Quaresma na primeira convocatória de Tiago Mendes no Vitória de Guimarães

© Miguel Pereira/Global Imagens

O internacional português Ricardo Quaresma, um dos 16 reforços do Vitória de Guimarães, integra a convocatória do treinador Tiago Mendes para o jogo com o Belenenses SAD, da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira.

O extremo, de 36 anos, campeão português pelo Sporting e pelo FC Porto, italiano pelo Inter de Milão e turco pelo Besiktas, é um dos 22 jogadores incluídos na lista publicada no sítio oficial vitoriano, após o técnico de 39 anos ter dito, na antevisão ao desafio com os 'azuis', que o atleta esteve dois meses sem treinar, antes de reforçar o clube minhoto, na semana passada.

Para o seu primeiro jogo como treinador principal na I Liga portuguesa, Tiago Mendes convocou outras dez caras novas do plantel vimaranense: os guarda-redes Bruno Varela e Matous Trmal, os defesas Sílvio, outro internacional português, Jorge Fernandes, Abdul Mumin e Jonas Carls, os médios Pepelu e Kim Jung-Min e os avançados Lyle Foster e Noah Holm.

Entre os 11 jogadores eleitos que já representavam o Vitória de Guimarães, quatro deles foram utilizados em mais de 15 jogos na temporada 2019/20: os extremos Rochinha (37) e Marcus Edwards (36), o lateral direito Sacko (33) e os médios Dénis Poha (32), Mikel Agu (24) e André André (17).

Já os defesas Bisseck, Mascarenhas e Gideon Mensah, os médios Wakaso, Joseph e Maddox e o avançado Bruno Duarte estão lesionados e falham o primeiro jogo oficial do Vitória na época 2020/21.

O encontro entre Vitória de Guimarães e Belenenses SAD começa às 21h15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.