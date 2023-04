Quartararo diz que tentava "sobreviver à curva" quando atingiu Miguel Oliveira

© Jose Manuel Vidal/EPA

O piloto francês Fabio Quartararo (Yamaha) justificou o acidente deste domingo no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, que obrigou à desistência de Miguel Oliveira (Aprilia) com um ombro deslocado, com a tentativa "de sobreviver à curva".

"Não estava a tentar ultrapassar, apenas a sobreviver à curva. Mas tinha o [Marco] Bezzechi à direita e o Miguel [Oliveira] à esquerda. Toquei nas motas do Bezzecchi e do Miguel, mas apenas porque não tinha espaço. Foi apenas uma questão de tentar fazer a curva", explicou o francês.

Quartararo diz, por isso, que "não havia razão para a penalização" de uma volta longa que lhe foi atribuída.

Do lado da RNF Aprilia, a equipa onde milita o piloto português, o fundador, Razlan Razali, assume que foi "outro Grande Prémio para esquecer".

"Depois do bom resultado na corrida sprint de sábado, esperávamos um resultado semelhante com o Miguel na corrida principal, mas, infelizmente, viu-se envolvido num incidente com o Fabio Quartararo e com o Marco Bezzecchi, que lhe provocou uma lesão", frisou.

O malaio considera que "as boas notícias são o facto de não ter nenhum osso partido, mas apenas um ombro deslocado".

"Foi um infeliz incidente de corrida, não achamos que tenha havido qualquer má intenção dos pilotos envolvidos", frisou o responsável da RNF.

Já o diretor desportivo da RNF, Wilco Zeelenberg, considera "triste [Oliveira] estar sempre a ser colocado fora de prova".

"Depois de ter mostrado grande ritmo todo o fim de semana, ser colocado fora após duas curvas é muito desapontante", frisou, antes de rumar ao hospital para se inteirar da condição física do português e perceber se "poderá competir na próxima ronda".