Quase todos os jogadores da seleção nacional foram vacinados contra a Covid-19

A grande maioria da comitiva da seleção portuguesa, que vai participar no Euro 2020, foi vacinada contra a Covid-19, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A quase totalidade do grupo foi vacinada em tempo útil, sendo que algumas pessoas, por não terem ainda passado seis meses sobre um teste positivo, não têm ainda indicação para vacinação", lê-se em comunicado da FPF.

De acordo com o organismo, "o processo de vacinação decorreu numa ação levada a cabo em devido tempo e em estreita articulação com a Task Force para a Elaboração do Plano de Vacinação contra a Covid-19".

A FPF também ja tinha anunciado que "todo o grupo de trabalho que estará no Euro 2020 testou, esta segunda-feira, negativo ao Covid-19".

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de Covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.