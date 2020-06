Por TSF 04 Junho, 2020 • 23:54 Partilhar este artigo Facebook

O primeiro golo do jogo surgiu aos 18 minutos e foi assinado por Sporar. O jogador do Sporting marcou na sequência de um erro tremendo de Douglas. O guarda-redes do Vitória saiu da área para receber uma bola de Acuña, tentou amortecer no peito, mas deixou-a nos pés do adversário, que inaugurou o marcador.

João Carlos Teixeira empatou aos 32 minutos. Mais uma vez, nesta partida, a história do golo passou pelo guarda-redes: Luís Maximiano teve um momento de precipitação e colocou a bola nos pés de Joseph Amoah que, mais rápido do que o defesa, assistiu o companheiro para a igualdade, no Berço, num momento em que o Vitória estava a pressionar.

O segundo golo de Sporar na partida surgiu aos 52 minutos e foi validado pelo VAR, que concluiu que o esloveno estava em posição regular. O Sporting voltava a adiantar-se no marcador.

Marcus Edwards empatou aos 68 minutos, na sequência de um lance confuso precipitado pela ação de Davidson e com um ressalto a deixar a bola ao alcance do remate do atacante inglês.