Queda deixa Miguel Oliveira em 16.º lugar no Grande Prémio de MotoGP. Veja as imagens

© José Sena Goulão/Lusa

Por Sara Beatriz Monteiro com Lusa 18 Abril, 2021 • 13:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Miguel Oliveira não conseguiu repetir o triunfo de 2020 no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, depois de uma queda à 14.ª volta. O piloto português conseguiu, ainda assim, voltar à pista e terminou a corrida em 16.º lugar, mas não conseguiu pontuar. Em primeiro lugar ficou o francês Fabio Quartararo, o novo líder do campeonato.

The home favourite is out! ❌@_moliveira88 crashes out, a lap after @jackmilleraus tumbles! #PortugueseGP pic.twitter.com/Uvu5F2qI2Q - MotoGP™ (@MotoGP) April 18, 2021

Miguel Oliveira já tinha sofrido uma queda no sábado que fez com que partisse para a corrida no Autódromo Internacional do Algarve da 10.ª posição da grelha.

O piloto francês, que partiu da pole position, gastou 41.24,292 minutos para cumprir as 25 voltas ao traçado português, deixando o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em segundo, a 4,610 segundos, e o espanhol Joan Mir (Suzuki) em terceiro, a 4,948 segundos.

Com estes resultados, Quartararo assumiu a liderança do campeonato, aproveitando o abandono do anterior líder, o francês Johan Zarco (Ducti), devido a queda.