Queda obriga Oliveira a desistir do Grande Prémio da Catalunha

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) desistiu este domingo do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, oitava prova do Mundial de 2020, devido a uma queda sofrida quando era nono classificado.

O piloto luso, que partira da 12.ª posição da grelha, estava na luta pelo sexto lugar quando sucumbiu às dificuldades com o pneu dianteiro que vinha apontando ao longo do fim de semana.

Na mesma curva 2 caíra, duas voltas antes, o italiano Valentino Rossi (Yamaha), quando era segundo classificado. De fora estavam já, também, o espanhol Pol Espargaró (KTM), o francês Johann Zarco (Ducati) e o italiano Andrea Dovizioso (Ducati), líder do campeonato, todos devido a quedas, sem consequências físicas para os pilotos.

Quartararo recupera a liderança

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) venceu o Grande Prémio da Catalunha, recuperando a liderança do Mundial.

Quartararo deixou o espanhol Joan Mir (Suzuki) em segundo, a 928 milésimos de segundo, com Alex Rins, o outro espanhol da Suzuki, a terminar na terceira posição, a 1,898 segundos.

Com estes resultados, Quartararo voltou à liderança do campeonato do mundo, com 108 pontos, sendo o piloto com mais vitórias (três) nas oito corridas disputadas.