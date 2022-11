Queiroz garante que jogadores do Irão poderão expressar-se livremente no Mundial

© AFP

O selecionador da seleção de futebol do Irão, Carlos Queiroz, garante que os jogadores são livres de agir como quiserem durante o Mundial de futebol que começa ainda este mês no Catar.

Num país em que vários jogadores têm aproveitado as partidas da seleção nacional para fazer passar mensagens de protesto contra a repressão violenta das manifestações da população, Queiroz diz que "cada um tem o direito" de expressar-se como entender.

"Desde que se expressem de acordo com os princípios e valores do futebol, cada um tem o direito de se expressar da forma que achar necessária", assinalou, exemplificando com a situação observada em Inglaterra, país do jornalista que o questionou.

"Por exemplo, no vosso país, há o habito dos jogadores se ajoelharem durante o hino. Alguns concordam, outros discordam. No Irão é exatamente igual", notou.