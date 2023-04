Quem conhece bem Jean Lucas diz que "pode ser melhor aproveitado no Sporting"

Jean Lucas © Instagram Jean Lucas

Por António Botelho 27 Abril, 2023 • 19:36

Jean Lucas é um dos alvos do Sporting, mas o jogador não tem rendido muito esta época no Monaco. A TSF foi saber porquê. Gilmar Popoca treinou o médio brasileiro no Flamengo, há cinco anos, e explica à TSF que o jogador tem jogado fora de posição nas últimas temporadas.

"Nos jogos que eu vi dele no Monaco, o Jean jogava praticamente como atacante, já na linha ofensiva. E isso não faz parte das características dele. Ele é um jogador que vem de atrás e gosta de fazer a bola andar a partir de trás. Se for bem aproveitado numa posição no meio-campo, pode encaixar muito bem no Sporting", explica o treinador brasileiro.

Nesta entrevista à TSF, Gilmar Popoca define Jean Lucas como "um jogador com muita qualidade. Tem muita dinâmica, é muito participativo na fase defensiva e ofensiva. É um jogador que tem uma ótima chegada à área e uma ótima finalização. Eu chamo-lhe um médio moderno. Enche-me as medidas."

Gilmar Popoca treinou Jean Lucas nas camadas jovens do Flamengo, antes do jogador rumar à Europa, e só tem elogios para a forma como o médio brasileiro trabalhava nos treinos: "O Jean é muito disciplinado. Tem interesse em aprender e desenvolver-se. É um jogador com personalidade forte."

Jean Lucas tem apenas dez jogos realizados no Monaco esta temporada, sem qualquer golo, sendo que foi titular em apenas três ocasiões.