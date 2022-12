Quem é Jhon Durán, o avançado que o Benfica quer em janeiro?

O colombiano Jhon Jader Durán © Instagram Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán assinala os 19 anos que acaba de completar com uma fotografia nas redes sociais. O bolo de aniversário tem um número incontável de bolas de futebol, é ladeado por uma enorme vela incandescentes. Há comentários de Juan Cadrado, Juan Quintero e outros ilustres amigos. Jhon nasceu em dezembro, e por isso, durante a formação, teve muitas vezes de conviver com jovens mais desenvolvidos fisicamente, que por terem nascido nos primeiros meses do ano tinham sobre ele uma vantagem fisiológica que, tantas vezes, marca diferenças e influencia escolhas no futebol de formação.

Durán fintou as desvantagens com uma capacidade física e técnica portentosa para a idade. Wilberth Perea treinou o jovem Jhon no Envigado Futbol Club - o mesmo por onde passou, por exemplo, Freddy Guarin, mas assinala, ao telefone com a TSF, a personalidade do atleta como grande trunfo para a rápida ascensão.

"Jhon foi capitão nas nossas equipas profissionais. Aí impunha o seu caráter, a liderança, que todos os que trabalhavam no clube reconheciam, fosse no corpo técnico ou mesmo na direção do clube", recorda Perea.

Lembra o treinador da formação do Envigado que numa das conversas que teve com os dirigentes deste emblema colombiano, tentou fazer entender aos líderes do clube que Jhon Jonder Durán poderia render mais atuando na zona central do ataque, e não como extremo, como jogava até então nos escalões de formação, marcando diferenças pelo drible.

Tem a capacidade de finalizar, é um goleador. Mas também tem qualidade na criação de espaços, no fabríco dos golos quando a defesa contraria está muito fechada. Desde que o conheci ele fez uma mudança de extremo para a posição de ponta de lança. Acredito como um "9" se pode retirar o melhor dele, por estar próximo da área. Perto da área, nesse retângulo, é letal. Se lhe colocam ali a bola e consegue aproveitar", explica Wilberth Perea.

Nos primeiros meses de experiencia nos Estados Unidos, ao serviço do Chicago Fire, Jhon tem atuado como avançado centro, tirando proveito do espaço nas costas das defesas. Ele gosta do jogo com contacto físico, com pouco espaço, onde possa impor a capacidade física dele porque apesar de ter menos de 20 anos, tem vantagem nos duelos em espaço reduzido. tem grande potencia, uma massa muscular desenvolvida, jogo aéreo - Jhon tem atualmente 1 metro e 88 centímetros -, pode resolver tanto em apoio como em rutura.

Uma possível saída para Portugal neste inverno poderia ajudar a desenvolver ainda mais um atleta que já tem três jogos pela seleção principal da Colômbia. "Entendo que o futebol em Portugal é físico, agressivo. Mas também há muita riqueza técnica. Não terá problemas de adaptação e a jogar como "9" vai fazer golos".

Mas Wilberth Perea admite que este é ainda uma talento em desenvolvimento. "No clube para onde for, por certo vai continuar a marcar a diferença, porque ele sabe do que é capaz, confia no potencial que tem, sabe onde pode chegar. Mas também acredito que o treinador que o receber vai ter um papel importante. porque? porque é um jogador que sabe escutar, que é muito atento. Se o treinador souber conduzi-lo, ele pode brilhar".

Jhon Jader Durán está ao serviço da seleção de sub-20 da Colômbia no último estágio de preparação para o campeonato sul-americano de futebol daquele escalão. Um torneio que acontece entre janeiro e fevereiro de 2023 e onde vão estar presentes os grandes clubes europeus em observação aos jovens talentos sul-americanos. O valor de mercado de Durán pode por isso disparar.

"Acredito que na seleção da Colômbia vai ser um jogador muitíssimo importante. Vai acrescentar muito e marcar a diferença. Confio plemamente no que o Jhon pode fazer neste torneio sul-americano", explica o antigo treinador.