O presidente do Benfica, Rui Costa © Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O presidente do Benfica, Rui Costa, disse esta terça-feira, à chegada a Inglaterra, em declarações aos jornalistas, que João Félix é um "excelente jogador" e não escondeu o desejo de um possível regresso aos encarnados: "Quem é que não gostava de ver o João Félix?"

"João Félix é um excelente jogador, é um ser humano fantástico, é um miúdo, cresceu aqui connosco portanto é um dos nossos", afirmou.

No entanto, o presidente do Benfica sublinhou que "neste momento" o futebolista português "é jogador do Atlético Madrid". "E portanto aquilo que a gente pode desejar é que tenha o melhor do mundo e ele merece por tudo aquilo que ele tem feito", acrescentou.

Questionado sobre uma possível saída de Rafa do Benfica, que tem sido avançada pela imprensa desportiva, Rui Costa disse que o que tiver de ser decidido será feito entre presidente e jogador.

"O Rafa é um jogador que tem muitos anos de Benfica e que mais tem dado ao clube. Merece todo o nosso respeito, merece todo o meu respeito. E aquilo que se passará com o Rafa será entre mim e ele", afirmou.

O Benfica foi campeão nacional de futebol na época passada, mas, para Rui Costa "o que está para trás está para trás" e "não há favoritos".

"Vai ser um campeonato extraordinário com certeza absoluta (...) Agora é focar naquilo que é esta época de enorme dificuldade", sublinhou.

A equipa de Roger Schmidt está em St. George's Park, Inglaterra, em estágio até ao próximo sábado, dia 15 de julho.