Quem não quer ver Deus? Maradona foi aplaudido por adversários e ganhou uma guerra

A vida de um astro ficou crava na história de Boca Juniors, Barcelona e Nápoles. Mas o ícone escreveu a história com "o golo do século" no Mundial de 1986, no México.

As lendas afinal também morrem. A lenda começou a dar nas vistas num bairro de lata em Lanús, arredores de Buenos Aires, uma metrópole onde em cada bairro há um clube e pelo menos uma claque pronta... a morrer pelo clube.

Com essa idade, um amigo tinha passado no teste para as escolinhas do Argentinos Juniors, esse miúdo disse logo: "Mas tenho um amigo melhor do que eu. Toma lá esta moeda e vai dizer-lhe para vir falar comigo." Ficaram espantados com o talento naquela idade, ainda não tinham visto nada. O Argentinos não era um dos grandes, mas sempre foi uma boa escola. E assim começou o trajeto do Dez, de Diez, Diós e Deus.

Aos 15 anos, já atraía multidões e quando começa a jogar na equipa principal, numa mais saiu. Tudo o que é possível fazer com um pé esquerdo, ele fazia, fazia melhor ou criava. Passe longo, finta, remates, tudo teleguiado. Aos 18 anos, entrou na seleção, mas - puro escândalo - não vai ao Mundial de 1978. Ano em que foi o melhor marcador da Argentina, ano seguinte idem, juntando o título de melhor jogador da América do Sul, enquanto o pequeno clube Argentinos Juniors chega ao segundo lugar, o melhor resultado alguma vez alcançado. E o estádio do Argentinos reconhece a lenda: o recinto seria batizado com "Diego Armando Maradona".

Mudou-se para o Boca Juniors e no primeiro jogo oficial, a Bombonera enche com 65 mil pessoas. Quem não quer ver Deus ao vivo? Num relâmpago, em poucos anos, aterra em Barcelona, com recorde de transferências da época: mais de sete milhões de dólares.

Não era um Barça como o dos últimos anos, que tem outro jogador do Olimpo, era um clube sedento de títulos. Não foi fácil para Maradona. A hepatite afasta-o três meses da redonda, no campeonato, um modesto quarto lugar, mas na Copa do Rei é ele que decide contra o Real Madrid. Marca nos dois jogos e até os adeptos merengues o aplaudem de pé.

No início da segunda época sofre uma entrada violenta e fratura o tornozelo esquerdo. O campeonato fica à tangente, perdido por um ponto para o Althetic de Bilbau.

Os basco são também o adversário do Barça na final da Copa do Rei. Quem decide? Golo solitário de Maradona e confusão no fim dos 90 minutos. É o caso que o afasta da direção. Mais tarde, Maradona confessou que foi na Catalunha que se cruzou pela primeira vez com as drogas. Seguiram-se três meses de suspensão e a venda para Itália.

© AFP

O ainda modesto Nápoles bate a concorrência. Maradona disse mais tarde que Napoli apenas lhe lembrava a pizza, nada mais. 5 de julho de 1984, o estádio de San Paolo a rebentar pelas costuras, apenas para a apresentação. Uns toques com o pé esquerdo, uma bola chutada para a bancada, um anel de dezenas de jornalistas e as palavras do astro: "Buonasera, napoletani. Sono molto felice di essere con voi." Depois, nas palavras de Maradona: "Eles deliravam e não entendi nada."

No campeonato, apenas o modesto 8.º lugar, no segundo ano, o pódio, finalizando na terceira posição. Fora do relvado começa a vida polémica, mas dentro do relvado. Maradona era o Deus consagrado e é nesse verão de 1986 que nasceu o golo do século com Maradona a serpentear pelo relvado.

© AFP

Há quem diga que esse golo contra a Inglaterra, começa no Mundial de 1966, quando um argentino é expulso. E ao sair senta-se num cadeirão que estava destina à rainha. Os ingleses chamam os sul-americanos selvagens, enquanto lhe arremessam objetos. A animosidade entre os dois países cresce até ao máximo, com a Guerra das Malvinas.

E assim é Maradona quem vence essa guerra para os argentinos.