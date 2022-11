António Silva e Gonçalo Ramos vão ao Mundial. Conheça os 26 convocados

Por Rui Oliveira Costa 10 Novembro, 2022 • 17:19 Partilhar este artigo Facebook

O selecionador nacional Fernando Santos divulgou esta quinta-feira os nomes dos 26 convocados para representar Portugal no Mundial que começa ainda este mês no Catar. Entre as principais novidades estão António Silva e Gonçalo Ramos, ambos jogadores do Benfica.

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá

Defesas: Dalot, Cancelo, Nuno Mendes, Raphaël Guerreiro, Danilo, Rúben Dias, Pepe e António Silva

Médios: William, Palhinha, Bernardo Silva, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Otávio, João Mário e Matheus Nunes

Avançados: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, André Silva, Gonçalo Ramos, Ricardo Horta e João Félix

. ⚡ Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! #VesteABandeira



It's : this is our squad for the @FIFAWorldCup ! #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG - Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

Nas escolhas de Fernando Santos destaca-se a estreia de António Silva, central do Benfica, e as chamadas de Gonçalo Ramos (Benfica) e José Sá (Wolverhampton) que, apesar de já terem sido convocados anteriormente, nunca chegaram a jogar com as quinas ao peito.

Da última convocatória da seleção, para os jogos na Liga das Nações, caem os nomes de Diogo Jota e Pedro Neto por lesão, bem como de Tiago Djaló e Mário Rui por opção.

O selecionador nacional destaca a dificuldade nas escolhas "até ao último dia".

"Aqui não há uma questão de deixar A ou B de fora. Temos de escolher 26", explica.

Questionado sobre a tática que será utilizada durante o Campeonato do Mundo, Fernando Santos afirma que é preciso "perceber, neste momento, qual a melhor forma de potenciar os jogadores".

E enfatiza: "O que é que esta equipa pode dar? Pode ser campeã do mundo. Eu acredito."

"A justiça e injustiça andam sempre a par. Eu respeito todos os jogadores e acredito em todos os 55 pré-convocados e estas foram as minhas escolhas", diz o selecionador nacional.

Fernando Santos aponta uma seleção favorita a conquistar o torneio: "É como nos campeonatos nacionais. Quem é que é o favorito? É o vencedor anterior, neste caso a França. Depois há um rol de candidatos dos quais faz parte Portugal."

"Quando eu digo que a ambição de Portugal é conquistar o campeonato, não pode haver serviços mínimos", refere o selecionador.

O tema Cristiano Ronaldo não faltou à conferência de imprensa e o selecionador nacional reitera que foi titular "nos últimos quatro jogos" e que está "com fome" de ser campeão do mundo.

Sobre Pepe e as suas limitações recentes, o técnico diz que foi informado de que não havia jogadores inaptos.

António Silva foi convocado pela primeira vez para a seleção, mas essa chamada não significa uma subida de Danilo no terreno: "Eu levo quatro centrais. (...) Se durante um jogo tiver de jogar noutra posição? Claro que sim, como outros podem começar à direita e acabar no meio."

© fifa.com

