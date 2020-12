Quem será o The Best para a FIFA? Siga em direto

© EPA

O avançado dos italianos da Juventus conta com cinco troféus no currículo (2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/17) e procura igualar o argentino do FC Barcelona, atual detentor do galardão e o mais premiado entre os futebolistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019).

Contudo, os dois principais "astros" do futebol mundial vão enfrentar a concorrência do polaco Robert Lewandowski, considerado o favorito a arrecadar o troféu. O ponta-de-lança ajudou o Bayern de Munique a vencer a última edição da Liga dos Campeões, foi o melhor marcador dessa prova e ainda foi eleito, em outubro, o melhor jogador do ano para a UEFA.

Ronaldo no onze de luxo

Cristiano Ronaldo está no Melhor Onze de 2020 para a FIFA. À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, o avançado da seleção nacional e da Juventus é o único português a figurar na equipa de luxo.

Klopp, o melhor

Jürgen Klopp foi considerado esta noite como o Melhor Treinador do ano. O técnico alemão levou o Liverpool ao título na Premier League, algo que não acontecia há 30 anos.

Na corrida estava o alemão Hans-Dieter Flick, tido como o principal favorito, depois de conquistar seis títulos no Bayern de Munique. Os bávaros levantaram a Taça da Liga dos Campeões em Lisboa.

Puskas para Son, um pupilo de Mourinho

O prémio para Melhor Golo de 2020 foi atribuído ao avançado Heung-Min Son, avançado do Tottenham de José Mourinho. O golo do jogador sul-coreano ficará na história do futebol.

Um muro alemão

O guardião Manuel Neuer foi eleito, sem surpresa, o Melhor Guarda-Redes de 2020. O alemão ajudou o Bayern de Munique a conquistar os seis títulos.