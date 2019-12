Quem vai à final four e quem fica a vê-la por um canudo?

© DR

Os últimos jogos de 2019 servem para decidir quais os clubes que estarão na "final four" da Taça da Liga, sendo bem provável que os dois emblemas mais titulados da competição (Benfica e Sporting) fiquem de fora...

PORTIMONENSE - SPORTING (sábado, 17h)

Não há volta a dar-lhe: se o vencedor das duas últimas edições da Taça da Liga quiser defender o seu título em Braga, daqui a um mês, tem que ganhar em Portimão e "rezar" para que o Rio Ave não vença em casa o Gil Vicente. Ora se a primeira condição parece razoável, o mesmo não se pode dizer da segunda: os gilistas já não têm qualquer possibilidade de apuramento e é quase certo que Vítor Oliveira fará alinhar em Vila do Conde diversos jogadores com pouco tempo de utilização em jogos da presente temporada.

Ainda assim há que realçar que o Portimonense ainda tem sérias aspirações a chegar à final four, até porque está na liderança do grupo C (em total igualdade com o Rio Ave, até na diferença de golos) e o empate até lhe pode bastar caso o Rio Ave não vença o Gil Vicente.

Isto significa que, dos três conjuntos que ainda podem carimbar o bilhete para Braga, o Sporting é o único que não depende de si próprio. Até pode vir da sua melhor exibição da temporada (goleada 4-0, em S. Miguel) - depois de duas derrotas forasteiras, em Tondela e Barcelos -, mas não tem o destino nas mãos, fruto da derrota caseira com o Rio Ave, ainda nos tempos de Leonel Pontes.

Diga-se que os leões venceram na última vez que jogaram em Portimão (na primeira jornada do campeonato, em Agosto), mas a visita anterior saldou-se por uma derrota clara (4-2).

No entanto, o Portimonense da presente temporada só venceu dois dos nove jogos disputados em casa, sendo mesmo a 2ª pior equipa do campeonato na condição de visitada (só 1 vitória), encontrando-se somente 1 ponto acima da linha de água na classificação geral.

Os algarvios tal como os leões já não estão na Taça de Portugal, devendo apresentar as suas formações mais fortes. Vale a pena acrescentar que o outro envolvido na luta, o Rio Ave, jogou para a Taça na terça-feira, vencendo fora o Marinhense, por 2-0, utilizando a maioria esmagadora dos seus habituais titulares

PROBABILIDADES NR: Portimonense 20% / Empate 20% / Sporting 60%

V. SETÚBAL - BENFICA (sábado, 20h)

O Benfica, grande dominador da Taça da Liga (conquistando mais de metade dos troféus realizados: 7 em 13, e sofrendo apenas 3 derrotas nos 55 jogos que já disputou na prova), está em circunstâncias semelhantes às do seu vizinho da 2ª Circular. Não depende apenas de si para conseguir o apuramento para as meias-finais (até agora só não esteve presente nesta fase em 2 ocasiões!), embora, ao contrário do Sporting, jogue contra uma equipa que já não tem qualquer hipótese de chegar à final four.

Os encarnados apenas se podem queixar de si próprios: ainda não ganharam na competição (dois empates) e apenas marcaram 1 golo. Além disso o empate na Covilhã (perante uma equipa da II Liga) corresponde ao único jogo que o Benfica de Bruno Lage não venceu em competições internas desde que Lage tomou conta da equipa, há praticamente um ano.

Claro que o mais provável é que os encarnados vençam mesmo em Setúbal, desde logo porque a equipa da casa está já fora da Taça da Liga, sendo normal que dê minutos a jogadores menos utilizados. De qualquer forma, convêm lembrar que os sadinos ainda não perderam em casa para o campeonato (somente o Porto se pode gabar do mesmo), e têm uma das melhores defesas em encontros caseiros, não só em Portugal como em toda a Europa (1 golo sofrido). A equipa agora treinada por Júlio Velásquez manteve a baliza a zero em 7 encontros de campeonato, o que contribui decisivamente para o tranquilo 7º lugar que ocupa na liga.

O grande favorito deste grupo B a atingir a fase final da Taça da Liga é o Vitória de Guimarães: independentemente de um triunfo do Benfica em Setúbal os vitorianos apenas têm que vencer o Sporting da Covilhã no D. Afonso Henriques para garantir a curta viagem até Braga. É um fato que os serranos arrancaram uma excelente exibição na receção ao Benfica, mas já não ganham há 7 jogos consecutivos (3 empates e 4 derrotas) e fora de casa perderam 3 dos últimos 4 encontros. Parece distante o início da temporada, quando o Covilhã andou na liderança da II Liga, com 4 triunfos nas 4 primeiras jornadas, tendo ainda vencido em Famalicão na 1ª eliminatória da Taça da Liga.

Além disso, o Vitória minhoto (que apenas por uma vez marcou presença nas meias-finais da competição, em 2008/09), tem sido forte na condição de visitado, apresentando o 3º melhor registo do campeonato neste particular, só com uma derrota e com um saldo de 15-5 em golos. Os vitorianos estão fora da Taça de Portugal, pelo que terão toda a semana para preparar este jogo decisivo.

PROBABILIDADES NR: V. Setúbal 5% / Empate 10% / Benfica 85%

PAÇOS DE FERREIRA - SPORTING DE BRAGA (domingo, 17h)

Ao invés do que acontece nos grupos anteriormente abordados, no grupo A apenas as duas equipas que se defrontam em Paços de Ferreira têm hipóteses de chegar à fase final. A vantagem está do lado do Braga, que apenas necessita de um empate.

Os bracarenses têm, claro, a motivação extra de serem a equipa da casa na referida fase final, condição na qual ainda não venceram a prova. Já conquistaram o troféu, numa final disputada em Coimbra (2013), perante o Porto, valendo ainda a pena acrescentar que possuem o 3º melhor registo na competição, atrás dos 2 grandes de Lisboa, com 6 presenças nas últimas 8 meias-finais.

Claro que os adeptos do Braga andam desconfiados das prestações da equipa no campeonato - sendo que ainda para mais a mais recente derrota aconteceu exatamente frente ao Paços de Ferreira, em plena Pedreira. Igualmente preocupante é o registo forasteiro da equipa de Sá Pinto na liga: 4 derrotas em 7 encontros, inclusive em casa do último, o Desportivo das Aves.

Todo um mundo de diferenças relativamente à prestação europeia da equipa, que venceu todas as partidas disputadas na condição de visitante na Liga Europa (qualificação e fase de grupos), em alguns casos perante adversários cotados como o Wolverampton, o Spartak de Moscovo ou o Besiktas.

O Paços de Ferreira poderá ter como principal dificuldade o fato do Braga poder jogar para 2 resultados - empate e vitória -, optando por uma estratégia de jogo mais baseado no seu ponto forte: as transições ofensivas. Além disso, os pacenses possuem um dos mais fracos registo caseiros do campeonato: somente 2 vitórias em 7 jogos

PROBABILIDADES NR: Paços 20% / Empate 25% / Braga 55%

DESPORTIVO DE CHAVES - PORTO (domingo, 19h45)

Tal como no caso do grupo B, no grupo D apenas Chaves e Porto podem chegar ao primeiro lugar final. E também aqui o empate serve à equipa visitante, que ainda procura o seu primeiro troféu na prova, depois da final perdida na temporada passada (já perdeu 3 finais da competição...).

Talvez o Porto seja, teoricamente, a equipa com a missão menos complicada dos 4 favoritos à conquista da competição no arranque da presente edição da Taça da Liga, mas há que lembrar que ainda há relativamente pouco tempo os dragões foram eliminados da Taça de Portugal em Chaves (2016/17), ainda que no desempate por penáltis.

É verdade que na altura os transmontanos estavam na I Liga e que chegaram às meias-finais da Taça, ficando a um passo da final (no célebre jogo em que desperdiçaram um pênalti no último minuto do jogo perante o V. Guimarães). A realidade do Chaves é

nesta altura um pouco diferente e além disso até se pode dizer que estão a passar pelo pior momento da temporada: perderam 3 dos últimos 4 jogos e seguem no oitavo lugar do seu campeonato. Isto depois de uma sequência impressionante de 8 triunfos em 9 encontros.

Apesar disso, deve dizer-se que o desempenho caseiro do Desportivo tem sido positivo: em todas as competições venceu 7 jogos e perdeu 2. Mais importante, já derrotou 3 primodivisionários em Chaves nesta temporada: Belenenses SAD e Boavista para a Taça de Portugal e Santa Clara para a Taça da Liga.

Resta saber se o Porto poderá ser a quarta vítima, relembrando que os portistas só perderam até ao momento um jogo no campeonato - em Barcelos, no mês de Agosto, na primeira jornada.

PROBABILIDADES NR: Chaves 10% / Empate 20% / Porto 70%