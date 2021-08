"Queremos começar com uma vitória." Seleção de futebol de praia começa a defender o título mundial

© A-gosto.com/Global imagens

A seleção portuguesa de futebol de praia começa esta sexta-feira a defender o título mundial, na Rússia. Portugal defronta a seleção de Omã no primeiro jogo da fase de grupos às 17h00. Portugal venceu o título mundial em duas ocasiões, em 2015 e em 2019, e o selecionador nacional, Mário Narciso, garante à TSF que os jogadores estão preparados.

Mário Narciso sublinha que os jogadores estão "ansiosos" por jogar e explica que, para garantir que tudo corre pelo melhor, o melhor é arrancar a ganhar: "Queremos começar já com uma vitória."

Ouça a entrevista de Mário Narciso ao jornalista da TSF Tiago Santos 00:00 00:00

O primeiro jogo para Portugal é esta tarde no complexo olímpico de Luzniki, em Moscovo.

Portugal não pode contar com uma das figuras do último campeonato do mundo: Jordan Santos está lesionado e falha esta competição.